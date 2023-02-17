Лукашенко: Беларусь выполняет 100% договоренностей с Россией в военной сфере

Беларусь выполняет 100% договоренностей с Россией в сфере обороны и безопасности, заявил Лукашенко во время протокольной части переговоров с Путиным.

"Все, о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская сторона 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали. Я потом вам расскажу, что делается в этом плане", - сказал Лукашенко.

Он утверждает, что готов запустить в стране производство штурмовиков Су-25.

"Вы когда-то в ЕврАзЭС поставили вопрос о кооперации в области авиастроения. Так вот я вам должен доложить, что белорусы делают для МС-21 и Superjet 100 до тысячи уже комплектующих. У нас три завода. Два военных и один гражданский. Они раньше были ремонтными. Сегодня уже производят комплектующие", - проинформировал Лукашенко. - "И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета Су-25, который себя хорошо в Украине показывает - штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации".

По его словам, есть движение и в микроэлектронной промышленности.

"Мы переживали с вами, что действительно где-то очень завязаны были на импорт. Вот через неделю у меня как раз совещание в том ключе, о чем мы говорили в Сочи с вами. Мы микроэлектронную промышленность - то, что было в Союзе, как вы сказали, - сохранили. С россиянами договорились - теми компаниями, которые также от Союза остались. И сегодня специалисты говорят: "Не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы выполним все необходимое". Ну, чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время… Мы знаем, куда идти и что делать. Это самое главное. Люди понимают", - продолжил отчет Лукашенко.

"С импортозамещением мы двинулись. Не скажу, что мы решили все вопросы, но двинулись", - сообщил он. – "Посол мне по дороге докладывал, приятно меня удивило, что ваши компании на более $300 млн заказали у наших айтишников продукта. Заплатили более $300 млн. Все кричали: "Вот, из Беларуси разбежались, в России ушли и прочее…" Только у Беларуси заказали в России на 300 миллионов и заплатили. А если взять айтишников российских - там несколько миллиардов долларов. Так что даже здесь "миролюбивым" странам не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Значит, импортозамещение все-таки продвигается"…