Юрию Чижу дали 3 с половиной года лишения свободы

Суд Центрального района Минска приговорил ранее приближенного к Лукашенко Юрия Чижа к трем с половиной годам лишения свободы.

Процесс по громкому делу проходил в закрытом режиме — об этом попросил гособвинитель, мотивировав тем, что в постановлении о привлечении Чижа в качестве обвиняемого и материалах дела о при материалах уголовного дела имеется информация для служебного пользования, которая не может подлежать разглашению, сообщает «Народная воля».

Юрий Чиж находился под стражей дважды: с 11 марта по 14 сентября 2016 года, и с 15 марта 2021 по 9 сентября 2022 года.

По некоторым предьявленным ранее обвинениям он был помилован.

Как следует из приговора, который зачитал судья Валерий Есьман, от отбывания в колонии Юрия Чижа освободили — применили амнистию и зачли в срок наказания то, что он уже отсидел.

Без изменений оставили запрет на выезд из страны — до вступления судебного решения в законную силу. Таким образом, Чиж пока невыездной.

В суде прозвучало, что деньги Чижа, изъятые во время обысков, хранились на депозитном счёте в КГБ, теперь их можно будет забрать. Суммы назывались небольшие, утверждает издание. Имущество бизнесмена также освободили от ареста.