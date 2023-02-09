Европарламент приветствовал Зеленского криками «Браво»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня в Брюссель в кампании президента Франции Эммануэля Макрона и начал свой визит с выступления в Европарламенте.

Евродепутаты встретили его длительными аплодисментами и криками "Браво".

"То, как вы руководите страной весь этот прошедший год страшной войны, вдохновляет ваш собственный народ и всех остальных в каждом уголке мира”, - сказала во вступительном слове председатель Европарламента Роберта Метсола.

Она подчеркнула, что будущее Украины в Европе - вопрос решенный. И ЕС сделает все возможное, чтобы помочь своему союзнику на военном и дипломатическом поприще.

"Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский. Сердце европейской семьи, к которой принадлежит и Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу к нашему Союзу", - прокомментировала визит Зеленского глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Перед и по окончании выступления Зеленского в Европарламенте звучал гимн Украины.

Зеленский также примет участие в саммите лидеров ЕС.