Европарламент поддержит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Европейский парламент в своем докладе о влиянии агрессии РФ на политику безопасности и обороны ЕС, которая должна быть утверждена в среду, будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство.

Об этом во вторник заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Маккалистер, сообщает Укринформ.

"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины", – заявил Маккалистер.

По его словам, авторы доклада также рекомендуют обеспечить широкий мониторинг применения санкций ЕС, чтобы "укрепить способность Европейской комиссии по имплементации ограничительных мер".

Европарламентарий напомнил, что институция и раньше поддерживала увеличение эффективности общей политики ЕС по безопасности и обороне. Это еще больше обострилось в результате агрессии России против Украины.

В частности, авторы доклада предлагают следующие мероприятия:

- быстрая имплементация Стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС;

- пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках Совместной политики по безопасности и обороне, их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности для оказания надлежащей поддержки правительствам Украины и Молдовы;

- скорейшее завершение работы над третьей Совместной декларацией ЕС-НАТО;

- пересмотр Европейской политики соседства для оценки влияния российской агрессии на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиление политики расширения ЕС;

- активное вовлечение Европарламента в надлежащую имплементацию общей внешней и безопасности политики и общей политики по безопасности и обороне;

- обеспечение общей политики безопасности и обороны ЕС надлежащими финансовыми ресурсами для повышения ее эффективности и надежности.