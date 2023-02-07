Последнее обновление: 07.02.2023 19:56

Украина разорвала соглашения с Беларусью и Россией в области авиапоиска

Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие соглашений с Россией и Беларусью о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения, сообщил во вторник представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения», - говорится в сообщении.

Указанное соглашение с Беларусью было заключено 1 марта 2017 года. Аналогичное соглашение с Россией было подписано 12 июля 2012 года.



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