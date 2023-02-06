Лукашенко пообещал Зимбабве литиевые заводы

Главным поводом для визита Лукашенко в находящуюся на расстоянии почти в 8 тыс. км Зимбабве стала литиевая лихорадка, пишут местные СМИ.

«Лукашенко преодолел 7 982 километра, расстояние по воздуху из своей столицы Минска в Хараре, во время своего первого визита к югу от Сахары, чтобы встретиться с президентом Эммерсоном Мнангагвой для важных переговоров по двусторонним вопросам и контрактам с участием его друзей, но главной темой стали природные богатства страны [Зимбабве], в частности «белое золото» — литий», - пишет The NewsHawks.

Издание отмечает, что Лукашенко стал первым иностранным лидером, приехавшим в Зимбабве ради сделок по литию после того, как в прошлом году Зимбабве ввела запретна экспорт литиевого сырья в надежде «обуздать мародерство со стороны иностранных компаний и контрабандистов».

«Лукашенко пообещал построить заводы по переработке литиевого сырья, если будут предоставлены литиевые концессии», - сообщает издание.

Победителями соглашений, подписанных в Хараре стали «приятель Лукашенко Александр Зингман» и сын Мнангагвы, Эммерсон-младший, который связан с Зингманом.

Зингман, почетный консул Зимбабве в Беларуси, заключал денежные сделки через свою компанию Aftrade DMCC.

Согласно контракту, подписанному министром земель и сельского хозяйства Зимбабве Звучкой Масукой и директором Aftrade DMCC Ольгой Шевко, Зингман поставит тракторы и зерноуборочную технику из Беларуси.

Второй сделкой для Зингмана является контракт между Зимбабве и Aftrade DMCC о сотрудничестве в поставках оборудования белорусского производства для строительства и модернизации зернохранилищ.

Третьей сделкой стало подписание меморандума о взаимопонимании (MoU) между исполнительным директором Allied Timbers Ремиджио Нензу и Aftrade DMCC о поставках белорусских машин и оборудования для лесной промышленности Зимбабве.