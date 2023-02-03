Норвегия купит у Германии 54 новых танка Leopard

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил намерения приобрести 54 немецких танка типа Leopard, сообщает телерадиокомпания NRK.

Правительство Норвегии ранее запланировало приобрести несколько новых танков, хотя начальник Генштаба не рекомендовал этого делать из-за того, что война в Украине ослабила Россию и она не представляет угрозы для Норвегии.

Премьер подтвердил, что Норвегия подала заявку на 54 единицы. При выборе между немецким Leopard 2A7 и южнокорейским K2 Black Panther предпочтение отдали первому.

В правительстве также сохраняют за собой возможность приобрести еще 18 единиц.

"Мы находимся в одной из самых сложных ситуаций в сфере политики безопасности со времен Второй мировой войны", - сказал Йонас Гар Стьоре, подчеркнув необходимость усилить оборону Норвегии.

Министр обороны Бьорн Арильд Грам в свою очередь сообщил, что первые новые танки прибудут в 2026 году.

"Мы выслушали начальника Генштаба, но сделали общую оценку. Нам и дальше нужны танки. Это потенциал, который используют все наши союзники", - сказал он.

"Мы заботимся о том, чтобы у нас были такие же танки, как у наших соседей и близких союзников, и поэтому формируем с ними более тесные связи в области политики безопасности. Я проинформировал об этом канцлера Шольца сегодня утром, и он подчеркнул, что это послание еще больше сблизит наши страны", - сказал премьер-министр Норвегии.