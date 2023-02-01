Беларусь поставит в Зимбабве сельхозтехнику на сумму свыше $66 млн

Белорусские власти в течение ближайших полутора лет завалят Зимбабве сельхозтехникой на сумму свыше $66 млн. в рамках программы механизации фермерских хозяйств.

"Мы дали старт третьей фазе этой программы на сумму свыше $66 млн. Она предполагает более 3,7 тыс. единиц тракторной техники, 60 комбайнов для местных аграриев в течение ближайших полутора лет", - заявил в минувший вторник Лукашенко после переговоров с президентом Зимбабве Мнангагвой.

Он напомнил, что в 2020 году Беларусь уже экспортировала в Зимбабве более 1,8 тыс. тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов.

Лукашенко также сообщил о скорых поставках «свыше 30 самосвалов "Белаз", которые будут работать в Зимбабве", а также пожарных автомобилей.