Доллар вырос на 2,47 копейки на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 31 января 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 2,47 копейки или 0,93% до 2,6715 рубля при объеме торгов $0,2 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,17 копейки или 0,31% до 3,8003 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 0,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,87 копейки или 0,24% до 3,5938 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5,7 млн. юаней.