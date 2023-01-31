Франция и Австралия будут производить снаряды для Украины

Франция и Австралия будут сотрудничать в рамках многомиллионного проекта по производству "нескольких тысяч" артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом было объявлено во время встречи министров иностранных дел и обороны обеих стран в Париже, сообщает CNN.

"Несколько тысяч 155-миллиметровых снарядов будут произведены совместно, в рамках беспрецедентного партнерства между Австралией и Францией", - заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Он уточнил, что французская оружейная компания Nexter будет сотрудничать с австралийскими компаниями, которые будут поставлять порох для снарядов.

"Это является частью постоянного уровня поддержки, которую Франция и Австралия оказывают Украине, чтобы убедиться, что Украина сможет удержаться в этом конфликте и добиться его завершения на своих условиях", - добавил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Ни один из министров не уточнил количество артиллерийских снарядов, превышающее "несколько тысяч", но они отметили, что это будет долгосрочное сотрудничество.

Это первые переговоры двух стран на высоком уровне с тех пор, как два года назад Австралия отказалась от оборонного соглашения с Парижем в пользу соглашения с Великобританией и США, которое теперь известно как AUKUS.