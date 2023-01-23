Макрон назвал возможной поставку Украине французских танков Leclerc

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его правительство обсуждает возможность поставок Украине танков Leclerc.

"Относительно Leclerc – я попросил министерство обороны поработать над этим. Ничего не исключено", - сказал французский лидер на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.

При этом Макрон назвал три условия поставок Киеву тяжелых танков: такой шаг не должен привести к эскалации конфликта, составить "реальную и эффективную помощь" украинским силам с учетом времени, требуемого для подготовки бойцов ВСУ, а также "не ослабить наш собственный оборонный потенциал".

Макрон подчеркнул, что поставку танков Украине необходимо согласовывать и координировать совместно с другими союзниками, в том числе с Германией, передает BBC.

Франция уже предоставляет Вооруженным силам Украины бронемашины AMX-10 RC, которые квалифицируются как легкие танки. Это решение Париж принял совместно с Германией, поставляющей Киеву БМП Marder, и Соединенными Штатами, которые направят бронемашины Bradley.