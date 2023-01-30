Последнее обновление: 30.01.2023 10:44

Россия через свои банки подключила Иран к SWIFT

Представители Центробанков Ирана и России подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций, что позволило России через свои банки подключила Иран к SWIFT.

Как сообщил председатель иранского регулятора Мохаммад Реза Фарзин, система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ объединилась с SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана. Это позволило Ирану подключиться к 106 нероссийским банкам, пишет КоммерсантЪ.

«Между банками Ирана и России установлена прямая связь. В рамках соглашения о совместной деятельности центральных банков Ирана и России помимо непосредственного подключения к российским банкам банковская сеть Ирана будет напрямую связана со 106 иностранными нероссийскими банками», — сообщил Реза Фарзин в Twitter.

Иран отключили от системы международных переводов SWIFT еще в ноябре 2018 года. В июне в рамках санкций из-за военного вторжения в Украину от SWIFT отключили ряд российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие.



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