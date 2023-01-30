Беларусь из-за санкций почти в 2 раза сократила поставки калийных удобрений в Индию

Объем поставок калийных удобрений из Беларуси в Индию снизился на 55% в январе-ноябре 2022 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Индии в Беларуси.

В дипмиссии добавили, что страны продолжают обсуждать возможность оплаты поставок белорусских калийных удобрений в индийских рупиях.

"Вопрос обсуждается заинтересованными сторонами стран", - сообщили в посольстве, комментируя переговоры по вопросу платежей в рупиях между индийской компанией Indian Potash Limited и "Белорусской калийной компанией".

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Беларуси Алок Ранджан Джа сообщал, что ситуация с поставками белорусских удобрений в Индию усложнилась из-за введенных Западом санкций в отношении режима Лукашенко.