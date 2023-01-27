Последнее обновление: 27.01.2023 10:53

Совмин Беларуси расширил основания для введения внешнего управления в компаниях

Совмин Беларуси утвердил порядок передачи под временное внешнее управление компаний, собственниками имущества или акционерами которых являются лица из иностранных государств, а также расширил перечень оснований для этого.

«Коммерческая организация может быть передана под временное внешнее управление в случаях:

- определенных в абзацах втором и третьем части второй статьи 1 Закона Республики Беларусь «О вопросах передачи под временное внешнее управление»;
- если участие в управлении деятельностью коммерческой организации собственником ее имущества фактически прекращено;
- осуществления собственником имущества коммерческой организации экономически необоснованных действий, которые могут привести к фактическому прекращению деятельности, ликвидации и (или) банкротству такой коммерческой организации, причинению ущерба коммерческой организации», - говорится в постановлении Совмина №56 от 24 января 2023 года.

Местным властям поручено сформировать реестры коммерческих организаций, «исходя из значимости для региона (населенного пункта), масштабов производства, влияния коммерческой организации на рынок труда, наполнения бюджета и иных критериев, а также обеспечить анализ деятельности коммерческих организаций, включенных в реестры, на предмет наличия оснований для передачи под временное внешнее управление.

Вместе с тем, отмечается в документе, «при наличии оснований временное внешнее управление может быть введено как в отношении коммерческой организации, включенной в реестр, так и не включенной в него».

Документом также утвержден порядок выплаты вознаграждения временному управляющему за счет компании, в которой введено временное управление.



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