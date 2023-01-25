Последнее обновление: 25.01.2023 18:20

Власти РФ ликвидируют старейшую правозащитную организацию, работавшую еще с 70-х годов

Власти России взялись за ликвидацию Московской Хельсинкской группы – старейшей в России правозащитной организации, работавшей с 1970-х годов еще во времена СССР.

Ликвидировать МХГ в декабре прошлого года потребовал минюст России. Поводом стало то, что представители группы, которая зарегистрирована как региональная организация, участвовали в мероприятиях в других регионах, передает BBC.

Московская Хельсинкская группа работала с 1976 года и занималась выявлением нарушений прав человека и добивалась соблюдения международных обязательств в области прав человека, взятых на себя Россией.

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