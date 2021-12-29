США и ЕС осудили ликвидацию «Мемориала» в России

США осуждают ликвидацию международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», заявил на брифинге официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы призываем российские власти прекратить преследование независимых голосов и правозащитников и солидарны с теми, кто подвергся репрессиям за осуществление своих прав на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний», — сказал Прайс,

«Мемориал» играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и о нарушениях прав человека, написал в своем Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что способность критически оценивать свое прошлое необходима «для здорового развития и прогресса любого общества».

28 декабря Верховный суд России на основании иска Генпрокуратуры постановил ликвидировать «Мемориал». Ведомство обосновывало претензии к правозащитному обществу неоднократными нарушениями закона об НКО-иноагентах.

Во время прений сторон на заседании суда представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров утверждал, что «Мемориал» «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства», передает РБК.

Неделей ранее на слушаниях в Мосгорсуде в столичной прокуратуре заявили, что публикации «Мемориала» могут вызвать депрессивное состояние и способны негативно повлиять на «духовное и нравственное развитие несовершеннолетних».

Организация с 1987 года занималась исследованиями репрессий в СССР и восстановлением памяти об их жертвах. Исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова во время прений напомнила, что до последнего времени российское государство ценило его деятельность. Руководители общества назвали закон об иноагентах инструментом расправы над независимыми организациями.

Защита «Мемориала» намерена обжаловать решение Верховного суда, организация также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).