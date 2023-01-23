Казахстан снова вводит запрет на вывоз нефтепродуктов на 6 месяцев

Казахстан вновь вводит запрет на вывоз бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов автотранспортом на 6 месяцев. Соответствующий совместный приказ министерства энергетики и других ведомств опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Адилет".

Приказ начнет действовать по истечении 10 календарных дней со дня официального опубликования.

Согласно документу, запрет не распространяется на вывоз топлива в бензобаках автомобильных транспортных средств, а также авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство при условии согласования с уполномоченным органом.

Веденный в стране в ноябре 2021 года запрет на вывоз автотранспортом дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов истек 21 мая 2022 года. С 12 июля Казахстан в очередной раз ввел запрет на вывоз бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов автотранспортом сроком на полгода.

До этого, в 2021 году и ранее, Казахстан неоднократно ограничивал вывоз нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.