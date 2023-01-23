Последнее обновление: 23.01.2023 16:42

Латвия в знак солидарности с Эстонией снижает уровень дипотношений с РФ

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о понижении дипотношений с РФ после решения Москвы выслать посла Эстонии.

"В связи с продолжающейся грубой российской агрессией против Украины и в знак солидарности с Эстонией, Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России соответствующих действий", - заявил министр в Twitter.

Россия приняла решение снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах, в связи с чем послу Эстонии в РФ Маргусу Лайдри приказано покинуть Россию до 7 февраля 2023 года.



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