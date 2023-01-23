Роскомнадзор ограничивает с 1 марта передачу платежной информации в Telegram

Telegram подпадает под определение иностранного мессенджера, использование которых с 1 марта для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении банковских и государственных услуг запрещено, сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

"В качестве основных критериев, позволяющих отнести программу для ЭВМ к иностранным мессенджерам, ч. 8 ст. 10.1 ФЗ N149 "Об информации" определила: возможность передавать сообщения конкретному пользователю программы; программой владеет иностранное лицо", - цитирует "Интерфакс" сообщение РКН.

В службе напомнили, что с 1 марта 2023 года ряду организаций в России "будет запрещено использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг".

В РКН оставили без комментариев вопрос, будет ли Telegram включен в реестр иностранных мессенджеров, который должен быть опубликован на сайте службы, как того требует закон. Между тем, платформа используется для обмена сообщениями между её пользователями, а сама компания внесена в перечень иностранных компаний, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ, созданный в рамках закона о "приземлении" иностранных ИТ-гигантов.

С 1 марта 2023 г. банки, некредитные финансовые организации (профучастники рынка ценных бумаг, УК, инвестфонды, НПФы, депозитарии и.т.д.) не смогут при предоставлении услуг использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные граждан РФ, для передачи данных о переводах денежных средств в рамках безналичных расчетов, под запрет попадет передача сведений, необходимых для осуществления платежей, или сведений о счетах (вкладах) граждан РФ в банках.

Кроме того, будет запрещено передавать информацию через иностранные мессенджеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания.