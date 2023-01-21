Власти Беларуси назвали условия льготного кредита на первой высшее образование

Совмин Беларуси постановлением №39 от 18 января 2023 года утвердил Положение о порядке предоставления кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования.

Согласно документу, кредит предоставляется, если среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев не превышает 350 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату подачи документов для получения кредита.

«Кредит предоставляется обучающемуся либо одному из его родителей или иному законному представителю обучающегося», - сказано в положении.

Возврат (погашение) кредита осуществляется в течение пяти лет с уплатой процентов за пользование им в размере 0,5 ставки рефинансирования Национального банка начиная с месяца, следующего за месяцем отчисления обучающегося из вуза в связи с получением образования, а также в случаях: предоставления обучающемуся отпуска; перевода обучающегося с платного обучения на обучение за счет средств республиканского бюджета; перевода обучающегося для получения образования в другой форме получения образования; перевода обучающегося из одного вуза в другой.