В Гомеле задержан директор местной службы такси за зарплаты в конвертах и дробление бизнеса

Силовики Гомельской области задержали директора одной из служб такси и возбудили уголовое дело за выплату зарплат «в конверте» и искусственное дробление бизнеса.

«…руководитель фирмы на протяжении двух лет получал от наемных таксистов наличную выручку (за 2 года ему передали не менее 1 млн. рублей), которую использовал на выплату зарплаты «в конверте» оформленным в штате предприятия водителям и личные цели», - сообщает Госконтроль РБ.

«Установлено, что для уменьшения налоговых платежей в бюджет руководитель фирмы организовал искусственное дробление своего бизнеса путем разделения выручки от оказываемых услуг на подконтрольные ему компании, а также на индивидуальных предпринимателей, которыми были зарегистрированы его родственники. Противоправные действия повлекли неуплату налогов на сумму свыше 400 тыс. рублей», - также сказано в сообщении.