Глава МВФ заявила о глобальном характере конфликта на Украине

Конфликт на Украине нельзя рассматривать как региональный - по своему влиянию он относится к глобальным, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Глава МВФ принимала участие в сессии, посвященной перспективам мировой экономики, которая по традиции закрывает деловую программу форума в Давосе. Когда модератор уже заканчивал сессию, Георгиева попросила слово, чтобы прокомментировать выступление министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра: он, в частности, заявил, что конфликт на Украине - глобальный, так как на карту поставлены общие ценности.

Руководитель МВФ согласилась с оценкой конфликта как глобального. По словам Георгиевой, он "уничтожил "дивиденды мира", которыми мы наслаждались три десятилетия", передает Интерфакс.

На этом фоне государства меняют свою инвестиционную политику, перебрасывая средства в военный сектор, констатировала Георгиева. Кроме того, обостряются такие глобальные проблемы, как бедность и голод, добавила она. Происходящее она охарактеризовала как "войну против мирового экономического процветания".

Георгиева в 2004-2008 годах была главой представительства Всемирного банка в России.