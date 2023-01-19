ЕБРР ожидает рекордных убытков в 2022 году из-за активов в России и Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития ожидает рекордных убытков в 2022 году, в первую очередь из-за потерь портфельных активов в России и Беларуси, заявила в среду президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

«Мы ожидаем рекордных убытков после рекордной прибыли годом ранее», — сказала она в интервью Reuters Global Markets Forum в кулуарах ежегодного собрания Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее банк сообщил о рекордных инвестициях в 2022 году в размере около 13,1 млрд евро (14,1 млрд долларов) и рассчитывает продолжить инвестиции, направленные на обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, сказала Рено-Бассо.

ЕБРР, который работает примерно в 40 странах мира, надеется увеличить инвестиции на Ближнем Востоке и в Африке в 2023 году, особенно в Египте и Тунисе.

Рено-Бассо подтвердил обязательство банка направить Украине 3 миллиарда евро до конца этого года, в частности, для помощи в восстановлении инфраструктуры. Это будет означать ожидаемое перечисление около 1,3 млрд евро в 2023 году после выплаты в прошлом году 1,7 млрд евро.