Первый за несколько лет "классический" Всемирный экономический форум в Давосе пройдет без участия россиян - как политиков, так и бизнесменов, не будет и представителей Китая. Об этом сообщают СМИ.

"Заметное отличие от форумов за последние десятилетия - отсутствие российской делегации, не только официальной, но и бизнесовой", - пишет "Интерфакс".

Bloomberg отмечает, что если раньше в Давос приезжали многочисленные российские олигархи, то в этом году там не будет ни одного, как и не будет ни одного представителя Китая.

Всего на событие приедет 116 миллиардеров - на 40% больше, чем десять лет назад. Из них 33 будет от США, 18 - из стран Европы, 13 - из Индии.

До этого Всемирный экономический форум в Давосе в последний раз проходил в классическом формате зимой 2020 года, перед началом пандемии коронавируса. В 2021 году его провели полностью онлайн, а в 2022 году впервые за его 50-летнюю историю форум провели летом, а не зимой.