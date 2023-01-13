Сейм Польши принял изменения в закон о Верховном суде для разблокирования средств ЕС

Сейм Польши принял изменения в закон о Верховном суде, который, по мнению авторов поправок из правящей партии, поможет разблокировать средства из Фонда реконструкции ЕС. Об этом сообщает RMF24.

В частности, 203 депутата проголосовали за поправку, 52 - против, 189 - воздержались. Не были поддержаны 14 поправок от оппозиции, которые меняли ключевые положения закона.

Ожидается, что разработанная правящей партией "Право и справедливость" поправка к закону о Верховном суде станет ключевым "этапом" для разблокирования Европейской Комиссией средств Национального плана восстановления.

Предпосылки принятия закона были обсуждены во время переговоров министра по делам ЕС Шимона Шинковского вель Сенка в Брюсселе.

Оппозиция не могла определиться, как голосовать за поправки к закону о Верховном суде. Оппозиция в принципе выступала против решений, которые содержались в законе, считала их неконституционными, а партия "Право и справедливость", в довершение всего, отклонила все предложенные поправки.

Однако политики оказались перед дилеммой - они могли проголосовать против и провалить проект, но таким образом были бы обвинены правительством в блокировании миллиардов из Фонда реконструкции ЕС.

Поэтому был выбран путь молчаливого согласия. Гражданская платформа, Левые и PSL еще до голосования заявили, что воздержатся от голосования, а значит правительственный законопроект, несмотря на противодействие коалиционной "Солидарной Польши", прошел через Сейм. Теперь законопроект должен утвердить Сенат.

Как известно, Еврокомиссия поставила принятие Национального плана восстановления и выплату денег из Фонда реконструкции - а это целых 35 млрд евро - в зависимость от изменений в вопросе судебной реформы.

Ранее Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие положений, касающихся полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, которую Еврокомиссия обвинила в политизированности. За невыполнение решения Суда ЕС на Польшу наложены штрафные санкции в размере 1 млн евро в день.