Компания Tesla снизила цены на электромобили для американского рынка

Производитель электромобилей Tesla Inc. понизил цены на машины Tesla Model 3 и Model Y для американского рынка, после чего акции компании снизились на предварительной сессии в Нью-Йорке.

Стоимость стандартной версии Model 3 теперь начинается от $43,990 тыс. по сравнению с $46,990 тыс. ранее, улучшенная версия Model 3 Performance стоит $53,990 тыс. против $62,990 тыс. Цены были снижены на 6,4% и 14,3% соответственно.

Полноприводный автомобиль Model Y можно приобрести за $52,990 тыс. вместо $65,990 тыс., а продвинутая версия Model Y Performance обойдется в $56,990 тыс. против $69,990 тыс. ранее. Эти модели подешевели на 19,7% и 18,6% соответственно.

Понижение цен может объясняться недавно объявленным налоговым вычетом в размере $7,5 тыс. на покупку электромобилей стоимостью до $55 тыс. Теперь этому ценовому порогу соответствуют все указанные выше модели, кроме Model Y Performance.

Обновленные цены указаны на сайте компании. О снижении цен сообщают также клиенты в Европе, пишет MarketWatch.

Ранее сообщалось, что Tesla понизила цены на свои автомобили в Китае на фоне ожесточенной конкуренции с другими автопроизводителями.

Акции Tesla дешевеют на предварительной сессии. За последние три месяца капитализация компании упала почти на 45% и теперь составляет $389 млрд.