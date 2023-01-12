Китай предоставит Беларуси техпомощь на 2,06 млн юаней

Китай предоставит Беларуси техническую помощь на сумму в 2,06 млн юаней (около $300 тыс.), следует из соглашения между правительствами двух стран от 11 ноября 2022 года.

Речь идет о подготовке китайской стороной технико-экономического обоснования строительства второй электрической подстанции в индустриальном парке "Великий Камень".

«Общая сумма расходов по выполнению вышеуказанного технико-экономического обоснования Китайской стороной составляет 2 060 000 китайских юаней», - говорится в документе.

Сроки подготовки ТЭО в соглашении не оговорены.