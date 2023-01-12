В России выявлен новый штамма COVID-19 "кракен"

В России зарегистрирован первый случай заболевания новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получившим название "кракен" и отличающимся большей заразностью.

"Первый случай заражения вирусом субварианта "омикрона" - XBB.1.5 "кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, передает Интерфакс.

Отмечается, что в настоящее время в РФ установлена широкая линейка разновидностей штамма "омикрон", но доминирующей остается линия ВА.5. Вариант "дельта", который получил широкое распространение во второй половине 2021 года, в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. "Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были", - уточнили в ведомстве.