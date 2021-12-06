Штамм «омикрон» добрался до России

Штамм коронавируса «омикрон», выявленный в ЮАР и распространившийся по десяткам стран мира, официально обнаружен и в России.

Как сообщает РИА Новости, Роспотребнадзор подтвердил два случая нового варианта коронавируса по итогам ПЦР-тестов прибывших из Южной Африки.

10 россиян, прилетевших из ЮАР, сдали положительные анализы на коронавирус и у двух из них подтвердили «омикрон». Штаммы остальных еще предстоит установить.

По данным ВОЗ, «омикрон», напугавший вирусологов мутациями в спайк-белке, которые потенциально делают его заразнее остальных вариантов коронавируса, в настоящее время обнаружен в 38 странах мира.

ВОЗ квалифицировала новый штамм как «вызывающий опасения» и заявила об «очень высоком» риске его глобального распространения.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в воскресенье сообщила, что, по первоначальным данным, люди, заразившиеся «омикроном», как правило, переносят заболевание в более легкой форме.

Она, впрочем, добавила, что поступает информация о различной степени тяжести заболевания - от легкой до тяжелой, а для окончательных выводов пока слишком мало данных, сообщает finanz.ru.

В ВОЗ не исключают, что «омикрон» усугубит с заболеваемостью в Европе, где до сих пор доминировал штамм «дельта». Он же был основным и в России и принес в начале осени четвертую волну со смертности до новых абсолютных рекордов.