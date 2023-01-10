Власти Беларуси обвиняют Латвию в гибели двух беженцев

Белорусские власти обвинили латвийских силовиков в смерти двух беженцев у границы Беларуси с Латвией.

В Верхнедвинском районе, в течении суток, с разницей в 18 часов обнаружены измученные и бездыханные тела двух мигрантов в пограничной полосе, сообщил Госпогранкомитет РБ.

«Исходя из характера следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через заграждение. Кроме того, в пограничном заборе была демонтирована проволочная секция, которая могла использоваться для перемещения тела беженца», также сказано в сообщении ведомства.

«В настоящее время следствие рассматривает несколько версий случившегося», - говорится в комментарии Следственного комитета РБ. – «Однако, анализируя следы на местах происшествий, а также учитывая объяснения очевидцев, можно утверждать, что в данных случаях имеет место исключительно силовой вариант вытеснения беженцев с территории соседнего государства, неоправданная жестокость, а также беспрецедентно циничное безразличие к жизням людей, нуждающихся в помощи»