Доллар продолжает рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 6 января 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,19 копейки или 0,07% до 2,7306 рубля при объеме торгов $0,2 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,23 копейки или 0,06% до 3,8162 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 101,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 4,17 копейки или 1,05% до 3,9975 рубля за 10 юаней при объеме торгов 41 млн. юаней.