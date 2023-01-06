В Беларуси тайно принят закон о передаче иностранных компаний под внешнее управление

Белорусские власти тайно приняли закон «О вопросах передачи под временное внешнее управление», позволяющий вводить временное управление в компаниях с участием иностранного капитала на срок до 18 месяцев.

Закон в режиме секретности или информационного молчания принят обеими палатами парламента 21 декабря 2022 года и подписан Лукашенко 3 января 2023 года. Документ опубликован 6 января 2023 года на сайте Национального правового портала.

«Юридические лица Республики Беларусь – коммерческие организации, собственниками имущества (участниками (акционерами)) которых являются лица из иностранных государств (далее – коммерческие организации), могут быть переданы под временное внешнее управление по решениям (местных властей)», - говорится в документе.

«Целями временного внешнего управления являются исключение необоснованного прекращения деятельности коммерческих организаций, причинения ущерба их трудовым коллективам и обеспечение нормальной безубыточной работы коммерческих организаций», - отмечается в законе.

Введение внешнего управления возможно в случаях:

если управление коммерческой организацией исполнительным и (или) иными органами управления фактически прекращено;

если … осуществляются экономически необоснованные действия, которые могут привести к фактическому прекращению деятельности, ликвидации и (или) банкротству такой коммерческой организации, причинению ущерба коммерческой организации;

в иных случаях по решению Совмина.

Лицом, осуществляющим временное внешнее управление, может быть физическое или юридическое лицо, а также лицо, имеющее право осуществлять деятельность в качестве временного (антикризисного) управляющего.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. Совмину поручено в месячный срок принять меры по реализации закона.