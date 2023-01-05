Совмин Беларуси продлил госрегулирование цен на стройматериалы

Совмин Беларуси на год продлил государственное регулирование цен на товары, производимых (ввозимых) и реализуемых на внутренний рынок юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (за исключением розничной торговли) и предназначенных для использования при строительстве, а также при производстве материалов для строительства.

Согласно постановлению №981 от 30 декабря 2022 года, госрегулирование цен продлено «до 1 января 2024 года».

Кроме того, перечень стройматериалов, цены на которые регулируются государством, дополнен позицией «вуали, сети, рогожи, матрасы, картон и прочие изделия из стекловолокна (кроме стеклотканей)».