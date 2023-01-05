Беларусь продлила экспортные пошлины на лесоматериалы

Совмин Беларуси продлил на год действие экспортных пошлин на лесоматериалы, следует из постановления №956 от 30 декабря 2022 года.

«Установить по 31 декабря 2023 г. ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза…», - говорится в документе.

В частности, продлены единые ставки вывозных таможенных пошлин в размере 100 евро за 1 куб.м для круглых лесоматериалов, пиломатериалов всех пород шириной не менее 100 мм и толщиной не менее 100 мм, необрезную пилопродукцию всех пород толщиной более 50 мм.

Для необрезных пиломатериалов всех пород толщиной менее 50 мм - 15% от таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб.м.

Экспортные пошлины изначально были введены с 2022 года в целях «предотвращения дефицита лесоматериалов и продукции деревообработки в Республике Беларусь».