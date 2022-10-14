В Минске прекратили работу две частные школы

В Минске прекратили свою деятельность две частные школы, следует из сообщения пресс-службы Верховного суда РБ.

Экономический суд Минска 13 октября 2022 года по требованию МЧС приостановил деятельность частного учреждения образования «Гимназия Грин Хилл» в здании на ул.Заслонова, 10 до устранения нарушений.

Одновременно, этот суд не стал рассматривать аналогичное заявление МЧС в адрес частного учреждения образования «Средняя школа «Стембридж», поскольку это частное учреждение образования «приняло решение о приостановлении деятельности и не эксплуатирует помещения».