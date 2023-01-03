Последнее обновление: 03.01.2023 18:12

Варшава назвала ложью пропаганду РФ о "польских наемниках" в Украине

Российская пропаганда продолжает продвигать ложь о якобы массовом участии и огромных потерях среди "польских наемников" в войне в Украине.

"Эта тема - постоянный элемент пропагандистских усилий в российском информпространстве, направленных на российскую общественность", - пишет уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

Жарин опубликовал скриншоты российских новостей, в которых кремлевский политолог Алексей Подберезкин заявляет о якобы массовых потерях среди польских добровольцев. В частности, он предложил "отправить тела поляков с фронта в Украине в посольство Польши в Москве".

Ранее по теме


<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование