Варшава назвала ложью пропаганду РФ о "польских наемниках" в Украине

Российская пропаганда продолжает продвигать ложь о якобы массовом участии и огромных потерях среди "польских наемников" в войне в Украине.

"Эта тема - постоянный элемент пропагандистских усилий в российском информпространстве, направленных на российскую общественность", - пишет уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

Жарин опубликовал скриншоты российских новостей, в которых кремлевский политолог Алексей Подберезкин заявляет о якобы массовых потерях среди польских добровольцев. В частности, он предложил "отправить тела поляков с фронта в Украине в посольство Польши в Москве".