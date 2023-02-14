Премьер Польши ожидает дальнейших провокаций РФ после перехвата самолетов у границы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на инцидент с перехватом российских военных самолетов у границы, сообщает RMF24.

"Владимир Путин и Кремль перейдут к дальнейшим провокациям, они проверят бдительность, они проверят сплоченность и единство трансатлантического альянса", - заявил Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о перехвате российских самолетов, которые приблизились к польской зоне противовоздушной обороны.

Моравецкий подчеркнул, что по этой причине нужно сохранять спокойствие и реагировать быстро, но согласованно с союзниками.

"Здесь снова сработали все процедуры", - отметил он. В этом контексте он напомнил о событиях 15 ноября, когда во время российских ракетных обстрелов недалеко от польско-украинской границы в Пшеводуве, на польскую территорию упала ракета, в результате чего погибло два человека.

"Тогда мы также приняли правильные решения вместе с нашими союзниками", - сказал премьер-министр.

Накануне, нидерландские истребители F-35 поднялись на перехват трех военных самолетов РФ, которые приблизились к границам Польши.