Последнее обновление: 31.12.2022 18:56

Россия обстреливает Украину в канун Нового года

В канун Нового года Россия выпустила несколько серий ракет по украинским городам: в Киеве в результате обстрелов погиб один человек, и еще 20 пострадали, 14 из них госпитализированы, рассказал мэр города Виталий Кличко.

Также повреждены здания двух школ и детский сад в Соломенском районе украинской столицы.

В городе Хмельницкий из-за обстрелов пострадали семь человек, трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Сергей Гамалий.

В Запорожье в результате ракетного удара пострадали четыре человека, один находится в реанимации, заявил глава областной администрации Александр Старух.

По данным ВСУ, Россия запустила более 20 ракет по Украине, 12 из них были сбиты.

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