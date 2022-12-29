Последнее обновление: 29.12.2022 08:17

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Во всех центральных и восточных регионах Украины утром в четверг объявлена воздушная тревога, сообщает BBC.

В частности тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине районах Запорожской и Херсонской областей.

Позже к ним добавились Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Черниговская и Черкасская области.

Поступают сообщения о том, что в воздух поднялись самолеты российской стратегической авиации в режиме радиомолчания.

В свою очередь оперативное командование "Юг" вооруженных сил Украины сообщает, что в Черное море вышли два надводных ракетоносца с 16 ракетами типа "Калибр" наготове.

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