Компании прекратят страховать судоперевозки от военных рисков в РФ и Беларуси

Крупнейшие международные компании по страхованию судоперевозок отменят с 1 января страхование военных рисков в России, Беларуси и Украине из-за ухода перестраховочных компаний.

Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

В частности, британский страховщик UK P&I Club заявил, что "перестраховочные компании клуба больше не в состоянии обеспечить перестраховку от военных рисков в России, на Украине или в Беларуси". Кроме того, американский American P&I также получил соответствующее уведомление от своих перестраховщиков, передает Reuters.

Таким образом, Международная группа клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs), предлагающая P&I-страхование (страхование широких, неопределенных рисков, которые некоторые страховщики обычно не покрывают) для более 90% океанских судов, с 1 января прекращает страхование от военных рисков в регионе. Такой шаг со стороны страховщиков усложнит поиск страховки для судовладельцев или фрахтователей, а также скажется на ценах на судоперевозки.