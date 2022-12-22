Последнее обновление: 22.12.2022 18:01

New York Times установила личности российских военных, убивавших гражданских в Буче

Журналисты New York Times в ходе собственного расследования идентифицировали десятки российских военных, которые убивали гражданских в Буче, на печально известной улице Яблонская, в марте этого года.

После деоккупации Бучи украинской армией на улицах города и в подвалах домов были найдены десятки тел мирных жителей.

NYT сообщает, что преступления совершали бойцы 234-го десантно-штурмового полка. Свои выводы издание сделало на основании анализа записей телефонных разговоров, множественных видео и интервью с очевидцами. Многие звонки в Россию, которые удалось отследить, были сделаны с телефонов, отобранных россиянами у горожан, передает BBC.

Также, отмечает NYT, отступающее из Бучи подразделение оставило в спешке некоторую документацию и личные записи бойцов РФ. Например, в одной из записей был указан номер воинской части псковских десантников - в/ч 74268. Также были найдены нарукавные нашивки полка.

Журналистам New York Times также удалось установить личности 36 убитых на улице Яблонская. При этом они подчеркивают, что не знают, кто конкретно из российских оккупантов в какую конкретно жертву стрелял.

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