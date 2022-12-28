Минздрав Беларуси изменит схему продвижения иностранной медицинской продукции

Минздрав Беларуси заявил об «изменении подходов» в продвижения иностранной медицинской продукции после того, как Генпрокуратура РБ назвала скрытым подкупом действующую систему вознаграждения медработников за продвижение иностранных медпрепаратов на местном рынке

«Генеральная прокуратура вскрыла схему скрытого подкупа медиков иностранными фармацевтическими компаниями. Цель — продвижение их на белорусском рынке. На протяжении 3 лет с практикующими врачами заключались договоры подряда на прочтение лекций, за которые они якобы и получали денежное вознаграждение. Фактически — за рекомендации своим пациентам использовать "определенные" препараты», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В свою очередь, министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич обвинил зарубежные фармацевтические компании в том, что они перешли «красную линию». Он утверждает, что действующим законодательством были прописаны правила общения медработников с компаниями.

"В частности, было регламентировано, каким образом компании могут проводить те или иные акции по продвижению. В том числе, определялось, что наши медработники могут взаимодействовать с компаниями в строго ограниченных вариантах, например, проводя обучение. К сожалению, бизнес перешёл красную линию. И в последнее время их работа имела мало общего с честностью - под видом просветительской деятельности производилась незаконная оплата за продвижение медицинских товаров", - сообщил «новости» Пиневич.

По его словам, в настоящее время Минздрав запретил все не согласованные с ведомством мероприятия по продвижению продукции.

«…личные контакты нужно свести на нет с целью профилактики коррупционных нарушений. В частности, теперь иностранные компании и их представительства могут участвовать только в тех конференциях, которые проходят под эгидой Минздрава. Все остальные образовательные мероприятия - запрещены. Личные контакты должны быть прекращены пока мы не выработаем новые подходы совместно с МВД и органами Генпрокуратуры", - озвучил новые правила министр.