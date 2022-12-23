Мининформ Беларуси взялся за распространителей и издателей

Мининформ Беларуси взялся за «воспитание» распространителей печатных изданий и издателей, начав с Wildberries и «Книгосбора»

«…выявлено нарушение пункта 3 статьи 28 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «Об издательском деле в Республике Беларусь» ООО «ИМВБРБ» (Wildberries – ред.). Данным обществом с ограниченной ответственностью были нарушены сроки обращения в Министерство информации Республики Беларусь с уведомлением об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий», - говорится в сообщении Мининформа.

В итоге деятельность компании в части распространителя печатных изданий с 27 декабря 2022 года приостанавливается на три месяца.

Аналогичное нарушение Мининформ выявил и у издательства «Книгосбор». За нарушение сроков обращения в ведомство деятельность частного издательского унитарного предприятия «Книгосбор» с 27 декабря 2022 года приостанавливается на один месяц.