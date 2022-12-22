Премьер Армении обвинил российских "миротворцев" в невыполнении обязательств

Премьер Армении Никол Пашинян обвинил "миротворцев" РФ в связи с перекрытием Лачинского коридора - единственной дороги, связывающей Армению с Нагорным Карабахом.

Об этом Пашинян сказал на заседании правительства в четверг, сообщает армянская служба "Радио Свобода".

Назвав действия Азербайджана по блокированию Лачинского коридора незаконными, премьер-министр Армении раскритиковал Россию, отметив, что Москва фактически не выполняет своих обязательств в рамках трехстороннего соглашения.

Пашинян сказал, что согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор находится под контролем так называемых "миротворческих сил" Российской Федерации в Нагорном Карабахе, и Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор.

"Этот пункт сегодня фактически не работает. Де-факто получается, что российский "миротворческий контингент" не выполняет взятое на себя в рамках трехстороннего заявления обязательство держать Лачинский коридор под контролем. Конечно, нечто подобное происходит вследствие противоправных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, ведь основная цель российских "миротворческих сил" - не допустить подобного беззакония, и, в частности, держать Лачинский коридор под контролем", - заявил Пашинян.

Он поблагодарил все страны и международные организации, которые дали "четкую оценку" блокированию коридора.

Премьер-министр Армении призвал "активно работать в вопросе направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии ООН или ОБСЕ, или Минской группы ОБСЕ по установлению фактов".

Пашинян также сообщил, что Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному договору, подчеркнув, что в Ереване готовы подписать договор с таким содержанием. "Надеюсь, что реакция Азербайджана также будет положительной", - сказал он.

12 декабря Лачинский коридор закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана, которые требуют остановить вывоз из региона полезных ископаемых.

13 декабря Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.

14 декабря Ереван обратился в ЕСПЧ, чтобы суд обязал Баку разблокировать Лачинский коридор.