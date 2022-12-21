Нижняя палата парламента РБ приняла бюджет с увеличенными расходами на оборону

Нижняя палата парламента РБ во вторник приняла проект закона о бюджете на 2023 год, предусматривающий увеличение в 1,5 раза расходов на оборону при дефиците в $1,2 млрд.

Доходы республиканского бюджета на 2023 год определены в объеме 33,4 млрд. рублей (около $12,6 млрд. по курсу НБ РБ) и ростом к ожидаемому исполнению бюджета текущего года на 24,6%. Расходы запланированы в сумме 36,5 млрд. рублей ($13,7 млрд) и ростом на 9,9%.

Дефицит бюджета запланирован в объеме 3,174 млрд. рублей ($1,2 млрд.).

Проект бюджета предусматривает увеличение расходов на оборону в 1,5 раза до 2,8 млрд. рублей ($1,15 млрд). В 2022 году этот показатель был установлен на уровне 1,8 млрд. рублей ($743,8 млн). Лимит внешнего государственного долга установлен размере $20,2 млрд ($21,5 млрд в 2022 году).

В 2023 году на социальную сферу планируется направить 44,8% консолидированного бюджета. Фонд оплаты труда составит 15,6 млрд. рублей ($6,4 млрд) и вырастет к 2022 году на 17%. На выплату материнского капитала в бюджете предусмотрено 429 млн рублей ($176 млн).