Украина выходит из соглашений по трудовой миграции с Беларусью и РФ

Правительство Украины приняло решение о выходе из соглашений с Россией и Беларусью по трудовой миграции, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О приостановке в отношениях Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь действия Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994", - сообщил Мельничук в Telegram.