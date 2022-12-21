В Беларуси вводится новый порядок списания курсовых разниц

В Беларуси с 1 января 2023 года вводится новый порядок списания курсовых разниц «в целях обеспечения стабильной работы коммерческих организаций», - следует из указа №430 от 20 декабря 2022 года.

Согласно документу, коммерческие организации в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года вправе относить курсовые разницы на доходы (расходы) будущих периодов и списывать на доходы (расходы) по финансовой деятельности не позднее 31 декабря 2025 года в следующем порядке:

- суммы разниц, числящиеся на последний календарный день отчетного месяца в составе расходов будущих периодов, и суммы разниц, числящиеся на последний календарный день отчетного месяца в составе доходов будущих периодов, списывать в размере наименьшей из этих сумм соответственно на расходы по финансовой деятельности отчетного месяца и на доходы по финансовой деятельности отчетного месяца;

- суммы разниц, оставшиеся на последний календарный день отчетного месяца в составе расходов будущих периодов после списания, произведенного в соответствии с (предыдущим) абзацем…, списывать на расходы по финансовой деятельности отчетного месяца в размере, установленном руководителем организации, но не менее 1/36 оставшейся суммы;

- суммы разниц, оставшиеся на последний календарный день отчетного месяца в составе доходов будущих периодов после списания, произведенного в соответствии с (предыдущим) абзацем … , списывать на доходы по финансовой деятельности отчетного месяца в размере, установленном руководителем организации, но не менее 1/36 оставшейся суммы.