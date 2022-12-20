В первом чтении приняты поправки в закон о программах социально-экономического развития РБ

Нижняя палата парламента РБ в первом чтении приняла поправки в закон «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь».

«Усиливаются региональная и отраслевая составляющие системы государственного прогнозирования, в систему прогнозирования включается Комплексный прогноз научно-технического прогресса Республики Беларусь, что повышает инновационную ориентацию плановых документов для ускорения структурных и технологических преобразований», - сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«… полномочия по утверждению программ социально-экономического развития страны на пятилетний период передаются от президента Всебелорусскому народному собранию. При этом предусмотрено сохранение полномочий президента по одобрению концепции Программы социально-экономического развития страны на пятилетний период, утверждению важнейших показателей и параметров на очередной год», - сказано в сообщении.

Отмечается, что «закрепляется порядок формирования годового прогноза на «скользящей основе» с разработкой прогноза на очередной финансовый год и два последующих».

Законопроектом допускаются случаи, при которых правительству по согласованию с президентом предоставляется право устанавливать порядок и сроки разработки прогноза, отличные от установленных законодательством.

«Это предоставляет возможность учитывать возможные форс-мажорные обстоятельства, внешнеполитические иные события, требующие нестандартных мер реагирования и соответствующей оценки перспективного развития отечественной экономики», - отмечается в сообщении.

Также сказано, что законопроектом предлагается обеспечить сближение порядка регулирования процессов прогнозирования и планирования в Беларуси и России.