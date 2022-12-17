Последнее обновление: 17.12.2022 12:40

Япония удваивает расходы на оборону

Правительство Японии впервые с конца Второй мировой войны удваивает расходы на оборону, говорится в новом обнародованном плане национальной безопасности страны.

Столь принципиальный поворот вызван озабоченностью Японии по поводу быстро растущей угрозы со стороны ближайших соседей страны - Китая и Северной Кореи.

Одно из главных нововведений - положение, позволяющие Токио обладать "возможностями контрудара", то есть, способностью наносить военный удар по территории другой страны "в случае чрезвычайной ситуации и при определенных обстоятельствах".

Кроме того, план предусматривает закупку у США ракет дальнего радиуса действия, способных при необходимости превентивно уничтожить пусковые площадки потенциального противника.



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