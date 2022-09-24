В Минске задержан организатор вызвавшей давку в "Дана-Молл" встречи с 12-летней блогером из РФ

Сотрудники МВД Беларуси задержали организатора встречи с 12-летней блогером из РФ Миланой Хаметовой в ТРЦ «Дана-Молл», расценив саму встречу детей с блогером как несанкционированное массовое мероприятие.

«…установлен и задержан организатор несанкционированного массового мероприятия в ТРЦ. Устанавливаются лица, причастные к его организации. Виновные будут привлечены к установленной законом ответственности», - сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома ночью в воскресенье.

В субботу во время проведения встречи в ТЦ из-за перегрузки застрял лифт с детьми. На место выезжали 1 реанимационная и 4 линейные бригады скорой медицинской помощи.

«Днем 24 сентября в милицию поступила информация о большом скоплении граждан в торгово-развлекательном центре "Дана-Молл". К месту незамедлительно выбыли наряды органов внутренних дел. Сотрудниками милиции с целью недопущения давки приняли меры по рассредоточению групп молодых людей как в самом ТРЦ, так и возле него. Проведение несанкционированного массового мероприятия было прекращено, приняты меры по недопущению притока граждан в торговый объект», - говорится в сообщении ГУВД.

В свою очередь, Следственный комитет РБ сообщил, что на мероприятии «присутствовало несколько тысяч человек, преимущественно несовершеннолетние».

«В 14 часов 18 минут в службу спасения поступило сообщение о застрявших людях в кабине лифта. Установлено, что при использовании лифта между первым и цокольным этажом произошла экстренная остановка кабины из-за перегрузки, где началась давка. Там находились более 15 человек при допустимой норме не более 13 человек. Сотрудниками МЧС оказана необходимая помощь. Милицией обеспечены охрана общественного порядка и безопасные маршруты выхода из здания», - сообщила пресс-служба СК.

«За медицинской помощью обратились пятеро малолетних детей… Серьёзных травм в результате давки получено не было. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает», - отмечается в сообщении.

В ГУВД также сообщили, что «при расхождении молодых людей милиционерами оказана помощь сотрудникам службы безопасности Минского метрополитена».